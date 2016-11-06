Уголовное дело завели после взрыва газа в Иванове

Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва газа в Иванове, где погибли шесть человек, сообщается на сайте СКР.

Дело заведено по статье "Сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Материалы переданы в центральный аппарат ведомства.