Уголовное дело завели после взрыва газа в Иванове

Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва газа в Иванове, где погибли шесть человек, сообщается на сайте СКР.
Дело заведено по статье "Сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Материалы переданы в центральный аппарат ведомства.
Взрыв газа в жилом доме в ИвановеЧП произошло 4 часа утра 6 ноября в двухэтажном кирпичном доме на Минской улице.
Шесть человек погибли, четверо были госпитализированы с тяжелыми травмами. В результате ЧП полностью разрушен один подъезд жилого дома, площадь обрушения составила 80 квадратных метров.
Семьи погибших и пострадавшие получат материальную помощь: первым выплатят по 150 тысяч рублей, а вторым – по 100 тысяч рублей. Утрату имущества компенсируют в размере 30 тысяч рублей на каждого члена семьи.
После ЧП на всей территории России проверят состояние газового оборудования в домовладениях.