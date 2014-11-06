Задержаны 10 предполагаемых участников банды, нападавшей на водителей

Полиция задержала предполагаемых участников банды, нападавшей на водителей

Полиция задержала 10 предполагаемых участников крупной банды, нападавших на автомобилистов на подмосковных дорогах. Правоохранители проводят допрос задержанных, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в МВД.

Вопрос о мере пресечения для предполагаемых фигурантов дела будет решаться 7 ноября, сообщил другой источник агентства в следственных органах.

Добавим, что Следственный комитет России в своем неофициальном микроблоге попросил пока не делать выводов по делу банды. "Ждите официальной информации", - написано в твиттере СК.

Официальный аккаунт МВД в свою очередь сообщил о задержании участников банды со ссылкой на газету "Вечерняя Москва".

Напомним, летом 2014 года стало известно о серии нападений на автомобилистов на дорогах Московской области. Преступления были совершены одним и тем же способом: преступники подкидывали на дорогу шипы, а затем, когда машина останавливалась, расстреливали водителей.

3 мая на 84-м километре трассы М-4 "Дон" был найден автомобиль KIA Ceed, возле которого лежали тела застреленных мужчины и женщины. У самой машины было повреждено колесо.

В июле на 45-м километре трассы М-4 застрелили 53-летнего водителя – уроженца Тульской области. Колесо его машины также было повреждено.

Третье похожее преступление произошло на обочине Малого бетонного кольца в районе деревни Фоминское. Тело нашли 18 августа.

Во всех случаях убийцы не брали с мест преступления ценные вещи жертв, преступления были совершены одним и тем же способом.