Следственный комитет завершил расследование дела летчицы Савченко

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении украинской летчицы Надежды Савченко. Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, сообщили в пресс-службе СК России.

"Следователи спокойно довели расследование до логического завершения, собрав необходимый комплекс доказательств", – говорится в сообщении СК.

Надежда Савченко и трое ее адвокатов завершили ознакомление с материалами уголовного дела, уточнили в пресс-службе ведомства.

Надежда Савченко, ранее служившая в украинском добровольческом батальоне "Айдар", была задержана российскими правоохранительными органами по подозрению в причастности к гибели российских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Она находится под арестом в России с июля прошлого года.

Журналисты были убиты в ходе минометного обстрела под Луганском. По версии следствия, перед обстрелом Савченко определила их координаты и передала украинским силовикам.

Савченко инкриминируется три эпизода совершения преступления: пособничество в убийстве российских журналистов, незаконное пересечение границы РФ, а также покушение на убийство пятерых человек.

По данным следствия, судебная экспертиза подтвердила, что Савченко могла осуществить выполнение задачи по обслуживанию стрельбы артиллерии с корректированием огня на участке местности у поселка Металлист.

"Во-вторых, результаты баллистической экспертизы фрагментов осколков, изъятых из тел погибших, подтвердивших, что это был артиллерийский обстрел из гаубиц Д-30. И в-третьих, собственноручные записи Савченко, а также детальная карта местности, свидетельствующие о ее роли в ходе боевых действий", – добавили в Следственном комитете.

В то же время, как заявил адвокат Надежды Савченко Николай Полозов, которого цитирует "Интерфакс", защите летчицы отказали во всех ходатайствах.

"Я звонил в Следственный комитет. Во всех ходатайствах защите Надежды Савченко отказано, а дело передано в прокуратуру", - сказал Полозов, добавив, что отказы следствия были отправлены адвокатам по почте.

Ранее защита Савченко ходатайствовала о прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления, проведении судебного разбирательства в Москве, в суде присяжных, а также исключении ряда доказательств и допросе нескольких свидетелей.