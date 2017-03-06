Форма поиска по сайту

06 марта 2017, 17:38

Происшествия

Бывшего замкомандующего Внутренними войсками арестовали

Фото: schuvi7.mskobr.ru

Московский гарнизонный военный суд арестовал бывшего заместителя главнокомандующего Внутренними войсками МВД Вячеслава Варчука, сообщает РИА Новости.

Подробности обвинения суд не раскрывает, но ранее "Коммерсантъ" писал об аресте бывшего заместителя Варчука Александра Костина по делу о получении взятки в размере 10 миллионов рублей: он якобы обещал посодействовать управлению связи ВВ в выделении дополнительных денежных средств в размере 250 миллионов рублей.

Генерал-лейтенант Вячеслав Варчук с 2002 года занимался финансово-экономической работой Внутренних войск и возглавлял профильное управление главкомата.

Он награжден орденом Дружбы, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и имеет почетное звание "Заслуженный экономист РФ".

