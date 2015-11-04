Причиной крушения аэробуса А321 стал взрыв в двигателе

Фото: Пресс-служба МЧС/ТАСС

Следственная комиссия, занимающаяся расследованием крушения лайнера, назвала причиной катастрофы взрыв в двигателе самолета. Об этом сообщает ТАСС. Специальной технической лаборатории предстоит узнать, что сповоцировало взрыв.

Следствие указало, что падение лайнера произошло в результате взрыва в одном из двигателей, о чем свидетельствует расшифровка черных ящиков. Однако пока нет информации, которая могла бы пролить свет на условия, в которых произошел взрыв.

Расследование не может утверждать, что авиакатастрофа имеет террористический след, так как еще нет заключения спецлаборатории, в чьей компетенции изучение проб, взятых с обломков самолета и тел погибших. Результаты проб подтвердят или опровергнут наличие взрывчатых веществ.

Источники в следствии также отметили, что бортовые самописцы не зафиксировали экстренных обращений экипажа самолета к диспетчерам. Однако данные расшифровки показали, что аэробус терял высоту очень быстро. По их мнению, это является свидетельством мощного взрыва, который привел к единовременному отказу обоих двигателей, возгоранию фюзеляжа и разрушению самолета в воздухе.

Напомним, 3 ноября в Каире эксперты приступили к процессу расшифровки бортовых самописцев разбившегося лайнера. Ранее сообщалось о том, что процесс растянется на неопределенное время.