Начата проверка строительных работ в Доходном доме Исакова

Фото: um.mos.ru/Александр Иванов

Полиция начала проверку законности строительных работ в историческом здании на Пречистенке, передает Агентство "Москва".

Ранее с заявлением в ОМВД "Хамовники" проверить строительно-монтажные работы в "Доходном доме Ивана Исакова" обратилось московское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, о чем рассказал председатель совета организации Владимир Хутарев-Гарнишевский.

"В настоящее время по указанному адресу в квартире, расположенной на шестом этаже, неустановленными лицами ведутся несогласованные с Мосгорнаследием строительно-монтажные работы. Статус дома – объект культурного наследия федерального значения – предполагает обязательное согласование строительно-монтажных работ с профильным ведомством – департаментом культурного наследия Москвы", – заявил Хутарев-Гарнишевский.

По его словам, "Доходный дом Ивана Исакова" по адресу улица Пречистенка, дом 28, находится под государственной охраной.