В Камбодже задержан российский бизнесмен Сергей Полонский

В Королевстве Камбоджа задержан российский бизнесмен Сергей Полонский, а также еще двое россиян. Их обвиняют в насилии над местными моряками и незаконном лишении свободы.

По данным местной полиции, россияне угрожали экипажу прогулочного суда ножом и заставили моряков прыгнуть в море. Информацию о задержании бизнесмена "Москве 24" подтвердили в посольстве России в Камбодже.

По данным главы консульского отдела посольства России в Королевстве Камбоджа, МИД направил запрос, на каком основании задержан российский гражданин. Официального ответа пока не поступило.