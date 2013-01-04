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04 января 2013, 18:37

Следствие

В Камбодже задержан российский бизнесмен Сергей Полонский

В Камбодже задержан российский бизнесмен Сергей Полонский

В Королевстве Камбоджа задержан российский бизнесмен Сергей Полонский, а также еще двое россиян. Их обвиняют в насилии над местными моряками и незаконном лишении свободы.

По данным местной полиции, россияне угрожали экипажу прогулочного суда ножом и заставили моряков прыгнуть в море. Информацию о задержании бизнесмена "Москве 24" подтвердили в посольстве России в Камбодже.

По данным главы консульского отдела посольства России в Королевстве Камбоджа, МИД направил запрос, на каком основании задержан российский гражданин. Официального ответа пока не поступило.

следствие задержания Сергей Полонский Камбоджа

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