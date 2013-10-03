Причины сбоя в движении на перегоне Москва-Химки установит прокуратура

Фото: ИТАР-ТАСС

Министерство транспорта Подмосковья намерено обратиться в прокуратуру с просьбой проверить инцидент на перегоне Москва-Химки. Тогда были отменены 40 электричек, в результате чего произошла давка.

Как сообщает пресс-служба Минтранса, суть претензии заключается в нарушении перевозчиком графика движения поездов, а также в несоблюдении условий безопасности перевозок. "Компания – перевозчик не предприняла мер по недопущению критической ситуации, с учетом пассажиропотока, который существует на данном направлении", - говорится в сообщении.

По словам министра транспорта региона Александра Зайева, перевозчик должен был предупредить ведомство, чтобы оно приняло решение по ситуации. "Это крайне возмутительно и недопустимо, т.к. отражается на безопасности наших пассажиров", - отметил он.

Напомним, вечером 27 сентября на участке Москва - Химки Октябрьской железной дороги были отменены 40 электричек. На появившихся в интернете роликах заметно, как люди штурмом брали вагоны, с трудом пробивались на выход и пропускали свои станции.

Из-за штурмующей толпы машинисты по несколько минут не могли закрыть двери. Отдельные "изобретательные" пассажиры ехали в проемах между вагонами или уцепившись за хвост состава.