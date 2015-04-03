В подъезде дома в центре города нашли обгоревшее тело женщины

Фото: ТАСС/Ростислав Кошелев

В подъезде жилого дома на Большой Андроньевской улице полицейские нашли обгоревший труп женщины, сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, она погибла от отравления угарным газом. Также обгорели лицо и верхняя часть тела женщины. В данный момент следователи устанавливают личность погибшей.

Отметим, на прошлой неделе полицейские нашли тело убитой женщины в поселке Немчиновка Одинцовского района Подмосковья. Труп был обнаружен вечером 27 марта в одном из домов СНТ "Дружба".