03 апреля 2015, 09:35

Происшествия

В подъезде дома в центре города нашли обгоревшее тело женщины

Фото: ТАСС/Ростислав Кошелев

В подъезде жилого дома на Большой Андроньевской улице полицейские нашли обгоревший труп женщины, сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, она погибла от отравления угарным газом. Также обгорели лицо и верхняя часть тела женщины. В данный момент следователи устанавливают личность погибшей.

Отметим, на прошлой неделе полицейские нашли тело убитой женщины в поселке Немчиновка Одинцовского района Подмосковья. Труп был обнаружен вечером 27 марта в одном из домов СНТ "Дружба".

следствие трупы следствия Большая Андроньевская улица

