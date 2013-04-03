Сергей Полонский освобожден из тюрьмы в Камбодже

Сергея Полонского выпустили из камбоджийской тюрьмы

Российский бизнесмен Сергей Полонский освобожден из камбоджийской тюрьмы под подписку о невыезде. Об этом сообщил друг Полонского Михаил Дворкович в Twitter. Информацию подтвердил и адвокат бизнесмена Александр Добровинский.

Накануне депутат Алексей Чепа заявил о том, что написал прошение к властям Камбоджи об освобождении россиянина под подписку о невыезде.

Напомним, Сергей Полонский с друзьями был задержан на одном из необитаемых островов в Камбодже 31 декабря. По словам бизнесмена, запускаемые ими праздничные фейерверки привлекли внимание военных. Они подъехали для проверки документов, но их у отдыхающих на острове не оказалось, поэтому Полонского и его друзей задержали.

По данным полиции, отдыхающие угрожали ножами экипажу, который вез их на берег после морской прогулки. Россиянам были предъявлены обвинения в умышленном насилии и незаконном лишении свободы.