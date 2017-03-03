Владельца прав с фото в дуршлаге разыскивают за неоплаченный штраф

Последователь пастафарианской церкви Андрей Филин, сделавший фото в дуршлаге на водительские права, разыскивается за неоплаченный штраф, сообщает Агентство "Москва".

Филин не оплачивал штраф Московской административной дорожной инспекции с 2015 года. Согласно данным приставов, исполнительное производство в отношении мужчины открыли 17 марта 2016 года, исполнительным документом значится акт об административном нарушении от 25 ноября 2015 года. Размер штрафа составляет три тысячи рублей.

В 2016 году москвич Андрей Филин сфотографировался на водительское удостоверение с вязаным ковшом на голове. Поступок мужчина объяснил сотрудникам полиции своей принадлежностью к Пастафарианской церкви летающего макаронного монстра.

Он должен ездить в таком виде постоянно, в противном случае у него могут отобрать права.

Андрей Филин стал пятым в мире представителем пародийной религии пастафарианства, добившимся права сфотографироваться с дуршлагом на голове.

