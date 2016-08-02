Полицейские ликвидировали бордель на западе Москвы

Фото: ТАСС/Ростислав Кошелев

Полицейские ликвидировали подпольное агентство по оказанию интим-услуг на западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МВД. Задержаны трое подозреваемых в организации проституции под видом оказания эскорт-услуг.

В конце июля были задержаны двое москвичей в возрасте 56 и 50 лет. Один из них был посредником – передавал денежные средства организатору преступного бизнеса, а также обеспечивал техподдержку сайта организации.

1 августа полицейские задержали основного организатора бизнеса – 40-летнюю жительницу Москвы. По версии следствия, она вместе с сообщниками заманивала девушек в столицу под предлогом проведения конкурсов красоты, а затем принуждала их к занятию проституцией.

Также следствием установлены пятеро женщин, оказывавших услуги интимного характера за денежное вознаграждение. Они привлечены к административной ответственности.

Возбуждено уголовное дело по статье "Организация занятия проституцией". В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.