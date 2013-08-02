СКР подозревает полицию Измайлово в халатности при борьбе с нелегалами

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Следственные органы СКР по Москве организовали проверку сотрудников полиции по районам Измайлово и Гольяново. Их действия проверят на халатность при борьбе с нелегальной миграцией.

"Следствие не исключает, что должностные лица ОМВД России по районам Измайлово и Гольяново ненадлежащим образом исполняли указанные обязанности и в их действиях (бездействии) могут содержаться признаки халатности", - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Напомним, 31 июля на территории склада в Иртышском проезде полиция совместно с ФМС задержала 1200 граждан Вьетнама, было обнаружено 20 производственных цехов на более чем 800 рабочих мест.

Позже на Советской улице того же округа были задержаны еще 200 мигрантов. 1 августа был отстранен от должности глава ОМВД по району Измайлово с формулировкой "за бездействие в борьбе с нелегальной миграцией".