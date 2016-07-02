Форма поиска по сайту

02 июля 2016, 11:40

В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту инцидента с Ил-76

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту инцидента с самолетом Ил-76, пропавшим в Иркутской области. Об этом m24.ru сообщили в пресс-службе СКР.

Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Уже создана следственная группа для работы на месте происшествия после обнаружения самолета.

Самолет Ил-76, занятый в тушении лесных пожаров в Иркутской области, пропал накануне. Принадлежащий МЧС борт не вышел на связь в 06:30 по московскому времени.

Самолет следовал на тушение пожара в Баяндаевский район. На борту воздушного судна находились 10 членов экипажа.

В качестве предварительных версий следователи рассматривают техническую неисправность воздушного судна и ошибку пилотирования. В регионе продолжаются поисково-спасательные мероприятия.

