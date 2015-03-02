Фигуранту "болотного дела" Ивану Непомнящих предъявили обвинение

Иван Непомнящих. Фото: Агентство "Москва"

Следствие предъявило обвинение Ивану Непомнящих, в конце февраля ставшему фигурантом по делу о массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на его адвоката Дмитрий Динзе.

По словам юриста, Непомнящих обвиняется по статьям "Участие в массовых беспорядках" и "Применение насилия к представителям власти, не опасного для жизни или здоровья".

Динзе добавил, что его подзащитный не признал вину, а также отказался свидетельствовать против себя, воспользовавшись 51-й статьей Конституции.

24-летнего инженера-конструктора Ивана Непомнящих задержали 25 февраля. Он стал 33-м фигурантов "болотного дела". Как сообщалось на сайте Следственного комитета, 25 февраля неназванный очевидец опознал Непомнящих как "лицо, применявшее насилие к сотрудникам правопорядка на Болотной площади".

По версии следствия, 6 мая 2012 года он, "препятствуя задержанию агрессивно настроенных граждан, нанес не менее четырех ударов руками и зонтом сотрудникам полиции, обеспечивающим охрану общественного порядка".

Напомним, в ходе митинга на Болотной площади 6 мая 2012 года произошли столкновения участников акции с полицией. Более 400 демонстрантов были задержаны. По факту призывов к массовым беспорядкам и применения насилия в отношении представителя власти было возбуждено уголовное дело. В качестве свидетелей были допрошены около 1,3 тысячи граждан.

Всего по "болотному делу" проходят более 30 человек, 13 из них были признаны виновными и амнистированы. Так, Максим Лузянин в 2012 году был приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы. В феврале 2014 года виновными признали Сергея Кривова, Ярослава Белоусова, Артема Савелова, Алексея Полиховича, Дениса Луцкевича, Андрея Барабанова, Степана Зимина и Александру Наумову (Духанину). Александра Наумова (Духанина) получила 3 года и 3 месяца условно, остальные – от 2,5 до 4 лет колонии общего режима. Ярослав Белоусов и Артем Савелов уже находятся на свободе, они вышли в сентябре и декабре 2014 года соответственно.

Кроме того, в октябре Алексея Гаскарова и Александра Марголина приговорили к трем годам и шести месяцам, Илья Гущин получил два года и шесть месяцев лишения свободы, а Елена Кохтарева, полностью признавшая вину, получила условный срок.

Последняя волна задержаний подозреваемых по "болотному делу" прошла в мае 2014 года, тогда задержали Дмитрия Ишевского, Полину Стронгину и Олега Мельникова. Двоих последних амнистировали, а Ишевский признал вину и получил три года и два месяца колонии.