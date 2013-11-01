Расследование дела "Оборонсервиса" продлено до марта 2014 года

Фото: ИТАР-ТАСС

Следствие по делу "Оборонсервиса", фигуранткой которого является бывшая глава департамента имущественных отношений Минобороны Евгения Васильева, продлили до марта 2014 года.

Как сообщил адвокат экс-чиновницы Хасан Бороков, в отношении Васильевой, возможно, возбуждено новое уголовное дело. "Нам его не дают. Мы даже не знаем, кто расследует это новое или выделенное дело", — сообщил он РАПСИ.

Вместе с тем ранее официальный представитель СКР Владимир Маркин обвинил Васильеву в намеренном затягивании ознакомления с материалами уголовного дела.

Напомним, что в начале октября следователи предъявили обвинение в новой редакции экс-начальнице департамента имущественных отношений Минобороны.



Она обвиняется по 12 эпизодам хищения имущества ведомства, по которым против нее возбуждено 4 уголовных дела по статьям "Мошенничество", "Легализация денежных средств, или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления", "Превышение и злоупотребление должностными полномочиями".

Васильеву подозревают в причастности к хищениям имущества дочерних предприятий холдинга "Оборонсервис" на общую сумму более 360 миллионов рублей, а также в хищении акций "31-го института спецстроительства" на сумму более 190 миллионов рублей.