СК проверяет обстоятельства падения под поезд двух мужчин в Подмосковье

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Следователи заинтересовались обстоятельствами падения двух мужчин на рельсы в Подмосковье. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы, сообщает пресс-служба московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По данному факту проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Инцидент произошел утром в субботу. Машинист поезда Икша-Кубинка при подъезде к платформе Водники Савеловского направления МЖД заметил двух людей, которые спрыгивали с платформы на пути прямо перед поездом.

Машинист применил экстренное торможение, но ввиду небольшого расстояния наезда избежать не удалось.

В связи с ЧП два пригородных электропоезда пришли с отставанием от графика в 20 минут.