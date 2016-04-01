Жене основателя "Смотра.ру" предъявили обвинение в мошенничестве

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Следователи предъявили обвинение гражданской жене основателя сайта "Смотра.ру" Анне Каганской. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Дмитрий Ефименко.

Ранее m24.ru сообщало, что столичная полиция задержала Каганскую по подозрению в мошенничестве на три миллиона рублей. Стражи порядка считают, что она инсценировала хищение дорогой иномарки с целью получения страховки.

Свою вину Каганская не признает. Защита уже обжаловала арест. "Дату рассмотрения апелляционной жалобы на арест еще не назначили. Мы подали ее 28 марта и ожидаем рассмотрения в течение 20 дней, – пояснил Ефименко.

По мнению адвоката, арест его подзащитной связан с давлением на ее гражданского мужа – основателя портала "Смотра.ру" Эрика Китуашвили.

Напомним, Китуашвили задержали 21 февраля этого года по уголовному делу о хищении в особо крупном размере денежных средств, принадлежащих одной из столичных страховых компаний. Стритрейсера поместили в СИЗО до 20 апреля.

По версии следствия, обвиняемый в июне 2008 года вместе с пособниками инсценировал хищение дорогостоящей иномарки. После этого злоумышленники якобы представили в страховую компанию подложные документы и, после наступления страхового случая, получили на банковский счет возмещение в размере 1 миллиона 350 тысяч рублей. Свою вину Эрик Китуашвили не признает.