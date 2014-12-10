У метро "Войковская" появилась скульптура динозавра

Фото: читательница M24.ru

Читательница M24.ru Светлана сообщила, что в Войковском районе появилась скульптура динозавра.

По ее словам, установку объекта согласовала управа района.

Динозавра украшает радужная мозаика, стоит скульптура на небольшой подставке.

"Вчера нам, можно сказать, под окна (у нас первый этаж) выгрузили с эвакуатора скульптуру динозавра. Теперь дети (их, конечно, понять можно) играют там и визжат от радости. Такой шум, пластиковые окна не спасают", - отметила читательница.

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