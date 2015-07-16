Дэниэл Рэдклифф сыграл секретаря в шоу розыгрышей

Фото: usmagazine.com

Актер Дэниэл Рэдклифф, звезда фильмов про волшебника Гарри Поттера принял участие в розыгрыше сотрудников офиса журнала NYLON в Нью-Йорке, сообщает издание Huffington Post. Забавный сюжет был записан на скрытую камеру.

В задачи Рэдклиффа входило быть секретарем на ресепшн и выполнять все соответствующие функции: отвечать на звонки, встречать гостей, получать корреспонденцию и выдавать канцтовары.

Сотрудники компании, разумеется, не были предупреждены о розыгрыше: многие просто проходили мимо, не признав в коллеге кинозвезду. В итоге оказалось, что работа секретаря тяжелая! Вопрос о марках, заданный одним из сотрудников, явно поставил актера в тупик.

"Я не уверен, что смогу помочь вам прямо сейчас," – ответил он. – Возможно, вам лучше вернуться, когда здесь будет более опытный работник." И резюмировал так : "Я вообще не понимаю как здесь можно работать."

Видео: youtube / пользователь: NYLON Magazine