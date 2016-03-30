Московская скорая помощь останется бесплатной

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Скорая помощь всегда будет бесплатной для москвичей и гостей столицы, передает "Интерфакс" со ссылкой на главу столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна.

"Московская скорая – это государственная медицинская организация. Передача каких-то ее функций в частные руки не планируется. И думаю, что не будет планироваться. Московская скорая всегда будет для москвичей и гостей столицы бесплатной", – сказал Хрипун в интервью "Российской газете", которое опубликуют в четверг.

Глава департамента подчеркнул, что городские власти не возражают против существования частных услуг скорой помощи.

"Нельзя не считаться с тем, что есть спрос на некие определенные услуги. По аналогии: вот попадает человек в стационар в обычное отделение. Но он хочет лежать в отдельной палате, он хочет иной сервис во всем. И нет смысла ему в этом отказывать. Пожалуйста, но на платной основе – за сервис. А территориальная программа госгарантий бесплатной медицинской помощи – это святое, и это не нарушается", – отметил глава департамента.

Ранее m24.ru сообщало, что Минздрав по поручению президента до начала лета рассмотрит вопрос о передаче функций скорой помощи частным компаниям. Пилотные проекты такого типа в регионах ведомство запустило еще в 2013 году – по оценкам региональных минздравов, использование частного транспорта позволило сократить время прибытия скорой к пациентам.

Пилотные проекты по внедрению частной скорой помощи Минздрав начал в Чувашии, Марий-Эл, Пермском крае, Архангельской, Вологодской и Кировской областях.

Среднее время прибытия скорой помощи по Москве в случае экстренного вызова составляет 12,7 минуты, отметил руководитель московского департамента здравоохранения. При этом пять лет назад машина доезжала за 15-20 минут. "Конечно, могут быть всякие накладки на дорогах. Но средний показатель именно такой. А он выводится компьютером. Если же вызов на ДТП, то за 8 минут", – сказал Хрипун.

В движении постоянно находятся 1050 бригад скорой помощи.