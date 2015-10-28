Форма поиска по сайту

28 октября 2015, 14:17

"Скорые" проверят на предмет работы такси для VIP-пассажиров

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Сенаторы Вадим Тюльпанов и Владимир Федоров попросили начальника ГИБДД Виктора Нилова проверить машины "скорой помощи", в которых перевозят здоровых VIP-пассажиров.

Тюльпанов рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", как компании незаконно используют эти машины.

"ГИБДД может остановить "скорую помощь", как и любую другую машину на трассе. Если есть подозрения, что "скорая" предназначена для перевозки пассажиров, а не больных, можно сопроводить ее до места их высадки или просто остановить машину.

Сенатор – о незаконном использовании машин "скорой помощи"

Представьте, что мы едем по общим правила, а сзади нас "скорая помощь". Мы естественно уступаем ей место по общим правилам. Но там могут находиться пассажиры, которые просто купили этот проезд. Это кощунственно", – пояснил он.

По словам сенатора, если ГИБДД выяснит, что по городу ездит много таких машин, Совет Федерации выступит с соответствующей законодательной инициативой.

Ранее m24.ru сообщало, что в России могут появиться тайные дорожные патрули. По словам министра внутренних дел России Владимира Колокольцева, патрулирование улиц инспекторами ГИБДД на автомобилях без опознавательных знаков повысит сознательность водителей на дорогах.

скорая помощь ГИБДД нарушения проверки Совета Федерации

