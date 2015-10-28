"Скорые" проверят на предмет работы такси для VIP-пассажиров

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Сенаторы Вадим Тюльпанов и Владимир Федоров попросили начальника ГИБДД Виктора Нилова проверить машины "скорой помощи", в которых перевозят здоровых VIP-пассажиров.

Тюльпанов рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", как компании незаконно используют эти машины.

"ГИБДД может остановить "скорую помощь", как и любую другую машину на трассе. Если есть подозрения, что "скорая" предназначена для перевозки пассажиров, а не больных, можно сопроводить ее до места их высадки или просто остановить машину.

Сенатор – о незаконном использовании машин "скорой помощи"

Представьте, что мы едем по общим правила, а сзади нас "скорая помощь". Мы естественно уступаем ей место по общим правилам. Но там могут находиться пассажиры, которые просто купили этот проезд. Это кощунственно", – пояснил он.

По словам сенатора, если ГИБДД выяснит, что по городу ездит много таких машин, Совет Федерации выступит с соответствующей законодательной инициативой.

