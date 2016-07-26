Две подстанции скорой помощи появятся в 2017 году на юге столицы

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

В 2017 году на юге Москвы появятся две подстанции скорой медицинской помощи на 20 машин, сообщил глава департамента строительства Андрей Бочкарев.

Их введут на улице Ленинская Слобода, владение 5 и в промзоне "Котлякова" между улицами Промышленная дом 4 и Кантемировская дом 59А.

По словам Бочкарева, всего Адресной инвестиционной программой Москвы до 2018 года предусмотрено строительство семи подстанций скорой помощи общей мощностью 140 машино-мест.

В 2017 году также введут в эксплуатацию подстанцию скорой медицинской помощи № 17 на 20 машино-мест на улице Летчика Бабушкина в СВАО.

В этом году будут введены две подстанции скорой медицинской помощи на 20 машино-мест: в городе Щербинка на пересечении улицы Маршала Савицкого и проектируемого проезда 728 и в поселке Северный в Северо-Восточном округе столицы.

В 2018 году завершится строительство подстанции на 20 машино-мест в районе Некрасовка в городе Московский Новомосковского округа.

Подстанции скорой медицинской помощи предназначены для оказания внебольничной и внеполиклинической помощи населению и функционируют круглосуточно.