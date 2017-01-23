Женщина, которой стало плохо на станции "Медведково", скончалась в больнице

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Правоохранительные органы выясняют причину смерти женщины, которой стало плохо на станции метро "Медведково", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник.

Медики обратились в полицию с сообщением о смерти 42-летней женщины в одной из столичных больницы. Потерпевшая почувствовала себя плохо в вестибюле станции метро "Медведково", и скорая помощь увезла ее в медучреждение.

По предварительным данным, причиной смерти женщины могла стать острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Тело женщины направлено в морг для экспертизы.