21 августа 2015, 13:13

LIVE: главврач станции скорой помощи о работе экстренной службы в столице

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

24 августа в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция по теме — "Скорая" в мегаполисе".

Колл-центры и бригады скорой помощи оснащены современными информационными системами, которые позволяют сократить время подачи машины и госпитализации пациентов. Благодаря перераспределению бригад и подстанций улучшилась работа экстренной службы столицы в целом.

На пресс-конференции расскажут о работе скорой и неотложной помощи с пострадавшими в ДТП и на пляжном отдыхе, отравившимися грибами и ягодами в летний период. Также речь пойдет о дежурстве медиков на мероприятиях в честь Дня города и премии "Верность профессии".

В пресс-конференции участие примут:

  • главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова Николай Плавунов;
  • заместитель главного врача ССИНМП по медицинской помощи, врач скорой медицинской помощи Евгений Черняков.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 11.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 24 августа в 11.00
  • Что: беседа о работе скорой помощи
  • Кто: Николай Плавунов, Евгений Черняков
  • Кому смотреть: тем, кто думает о своем здоровье

Сюжеты: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро , Прямые трансляции из пресс-центра Агентства "Москва"
скорая помощь здоровье прямые трансляции экстренные службы неотложная помощь

