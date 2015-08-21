LIVE: главврач станции скорой помощи о работе экстренной службы в столице

Фото: m24.ru/Игорь Иванко
24 августа в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция по теме — "Скорая" в мегаполисе".
Колл-центры и бригады скорой помощи оснащены современными информационными системами, которые позволяют сократить время подачи машины и госпитализации пациентов. Благодаря перераспределению бригад и подстанций улучшилась работа экстренной службы столицы в целом.
На пресс-конференции расскажут о работе скорой и неотложной помощи с пострадавшими в ДТП и на пляжном отдыхе, отравившимися грибами и ягодами в летний период. Также речь пойдет о дежурстве медиков на мероприятиях в честь Дня города и премии "Верность профессии".
В пресс-конференции участие примут:
- главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова Николай Плавунов;
- заместитель главного врача ССИНМП по медицинской помощи, врач скорой медицинской помощи Евгений Черняков.
Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 11.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
