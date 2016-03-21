Скорая помощь в столице становится мобильней

"Москва в деталях": Как работает скорая помощь

Скорая помощь становится мобильней, а квалификация фельдшеров – еще выше. Вызвать врачей теперь можно по SMS. Прежде чем лечить реальных пациентов, медики практикуются на роботах. Об этих и других новшествах в работе скорой помощи рассказывает программа "Москва в деталях" на телеканале "Москва 24".

Прежде чем вызов попадает к фельдшерам, его обрабатывают в Едином диспетчерском центре, где работают более 130 операторов. В центре проходит обработка и анализ обращений. Каждый звонок по своему уникальный – ему присваивается личный номер и наряд.

В скорую можно не только звонить, но и писать операторам письма. Слабослыщащие могут обратиться с помощь SMS. Их сообщения появятся на экране диспетчера. Все сотрудники колл-центра – с медицинским образованием. Только медик может понять – отправить бригаду скорой или неотложку.

"Если плохо с сердцем, человек задыхается или умирает, – это, конечно, пойдет на скорую. Чтобы быстрей была доступность к больному. Если это температура или аллергическая реакция, то вызов пойдет на неотложную помощь", – рассказывает фельдшер Анастасия Бахмут.

В случае, когда решение принять сложно, вызовы перенаправляют врачам, которые дежурят в диспетчерской. Они оказывают консультации.

Количество занятых диспетчеров отслеживает специальный компьютер. Все данные отражены в специальной диаграмме. Информация обновляется в режиме онлайн. Такая система позволяет дозвониться до скорой за 15–20 секунд.

Дальше информация поступает на пульт скорой помощи. Бригада держит связь с диспетчерской с помощью навигатора, на котором установлена специальная программа для координации работы.

"Мосгорсправка": Скорая помощь

Среднее время прибытие бригады составляет 13,4 минуты. На ДТП медики приезжают всего за 8 минут. Такие бригады всегда дежурят рядом с оживленными трассами.В особо сложных случаях врачи добираются на место ЧП по воздуху – на вертолете.

Как рассказал главный врач станции скорой неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов, в случае заболевания гриппом и ОРВИ человек может обратиться как к участковому врачу, так и в скорую. Этой зимой в пик заболеваемости в скорую обращались около 20 тысяч человек в день, при норме в 13–15 тысяч.

Увеличилось и количество вызовов – с 9,5–10,5 тысячи вызовов в день до 12–13 тысяч вызовов. Однако сейчас наблюдается снижение заболеваемости и скорая возвращается к штатному режиму работы.

По словам Плавунова, в среднем в диспетчерском центре работает 36–38 операторов. В период эпидемического подъема эта цифра выросла до 58.

Зимой увеличилось количество обращений людей с гипертонической болезнью, с нарушением ритма сердца, а также с инфарктом миокарда. Кроме того, на фоне заболеваемости гриппом и ОРВИ, как правило, обостряются хронические заболевания. В связи с этим в скорой появилось 20 дополнительных бригад.

Для тех кто принимает вызовы разработан четки алгоритм что можно и нельзя говорить. К примеру, нельзя говорить "неположено", "вам этого не надо", "вы ничего не понимаете" и другое.

На скорой помощи есть штатный психолог, который проводит групповые тренинги и индивидуальные занятия. Эта работа проводится постоянно.

Проверить свои навыки врачи скорой помощи могут в Симуляционном центре. Там проводятся брифинги, тестирование работа с манекенами. Также есть симулятор кабины скорой помощи.

На данный момент существует 8 профилей бригад скорой помощи – общепрофильные врачебные и фельдшерские, бригады реанимационные, акушерско-гинекологические, педиатрические, акушерские, психиатрические, и консультативные. Консультативные бригады, в свою очередь, делятся на инфекционистов, кардиологов и неврологов.

Табель оснащения карет скорой помощи жестко регламентирован. Существуют и определенные нюансы в оснащении профилей бригад. В целом в машине есть 34 единиц медицинского оборудования и 97 наименований лекарственных средств.

В 2015 году время доставки пациента при инсульте и инфаркте в больницу сократилось с 83 до 73 минут. При ДТП это время сократилось с 61 до 59 минут. Этому во-многом способствовала организация дорожного движения в городе.