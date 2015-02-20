В столице появится наркологическая скорая помощь

Фото: ТАСС/Евгений Волчков
На базе Московского научно-практического центра (МНПЦ) наркологии планируется создать выездные бригады скорой помощи, которые будут помогать больным и мотивировать их лечиться, рассказал Агентству "Москва" главный нарколог столицы Евгений Брюн.
"Сейчас на рынке наркологических услуг много частных фирм, которые выезжают на дом и оказывают только разовую помощь в период запоя. Это, как правило, хронические больные алкоголизмом, но они выпадают из нашего поля зрения и не получают должного лечения. Зачастую у людей создается иллюзия, что проблема решена. Между тем, больному требуется оказание комплексной наркологической помощи", – сказал Брюн.
Он отметил, что на сегодняшний день созданы и функционируют специальные программы для родственников больного, которые обучают, как мотивировать близкого человека на лечение.
"Поэтому нам важно, чтобы в момент вывода больного из запоя прошло мотивирование на планомерную программу лечения и реабилитации. Причем и больных, и их родственников", – заявил он.
Предполагается, что в состав выездных бригад будут входить как врачи-наркологи, так и социальные работники.
Ссылки по теме
Стоит отметить, что создание выездных бригад наркологов утверждено специальный приказом Минздрава. Согласно документу, специализированные наркологические бригады рекомендуется организовывать на базе станций скорой медицинской помощи.
Ранее стало известно о создании Ассоциации наркологов. Новая ассоциация будет заниматься вопросами аттестации врачей, а также защитой специалистов в случае из конфликта с руководителями больниц и лечебных учреждений.
Кроме того, Ассоциация наркологов России будет проводить форумы, на которых крупнейшие специалисты будут делиться опытом лечения больных.