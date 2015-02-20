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Москва 24

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Общество

20 февраля, 18:07

В столице появится наркологическая скорая помощь

скорая помощь здравоохранение наркологи медицина

Фото: ТАСС/Евгений Волчков

На базе Московского научно-практического центра (МНПЦ) наркологии планируется создать выездные бригады скорой помощи, которые будут помогать больным и мотивировать их лечиться, рассказал Агентству "Москва" главный нарколог столицы Евгений Брюн.

"Сейчас на рынке наркологических услуг много частных фирм, которые выезжают на дом и оказывают только разовую помощь в период запоя. Это, как правило, хронические больные алкоголизмом, но они выпадают из нашего поля зрения и не получают должного лечения. Зачастую у людей создается иллюзия, что проблема решена. Между тем, больному требуется оказание комплексной наркологической помощи", – сказал Брюн.

Он отметил, что на сегодняшний день созданы и функционируют специальные программы для родственников больного, которые обучают, как мотивировать близкого человека на лечение.

"Поэтому нам важно, чтобы в момент вывода больного из запоя прошло мотивирование на планомерную программу лечения и реабилитации. Причем и больных, и их родственников", – заявил он.

Предполагается, что в состав выездных бригад будут входить как врачи-наркологи, так и социальные работники.

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Стоит отметить, что создание выездных бригад наркологов утверждено специальный приказом Минздрава. Согласно документу, специализированные наркологические бригады рекомендуется организовывать на базе станций скорой медицинской помощи.

Ранее стало известно о создании Ассоциации наркологов. Новая ассоциация будет заниматься вопросами аттестации врачей, а также защитой специалистов в случае из конфликта с руководителями больниц и лечебных учреждений.

Кроме того, Ассоциация наркологов России будет проводить форумы, на которых крупнейшие специалисты будут делиться опытом лечения больных.

Сюжет: Столичное здравоохранение: изменения и нововведения

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