Ребенок выпал из окна четвертого этажа и остался жив

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

На востоке Москвы девятилетняя девочка выпала из окна четвертого этажа, сообщает Агентство "Москва".

Девочка чудом осталась жива, сейчас она находится в больнице. Инцидент произошел по адресу: Кусковская улица, дом 27. По предварительным данным, девочка облокотилась на москитную сетку и случайно выпала.

Несколько дней назад в Котельниках под окнами многоэтажного жилого дома было обнаружено тело восьмилетнего мальчика с травмами, характерными при падении с высоты.

По предварительным данным, ребенок находился один в квартире, в то время как его мать была на работе. Мальчик, стоя на стуле, выглядывал с балкона, и, не удержав равновесие, упал вниз. От полученных травм он скончался на месте происшествия.