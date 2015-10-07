Наказание за нападение на врачей "скорой помощи" хотят ужесточить

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

В России предложили ужесточить наказание на избиение врачей скорой помощи. В случае нападения на них во время вызовов, виновников будет ждать такое же наказание, как за избиение сотрудников МВД.

Соответствующий законопроект с поправками в Уголовный кодекс подготовил депутат Госдумы Андрей Крутов. В эфире радиостанции "Москва FM" он рассказал, какое наказание нужно ввести за нанесения травм врачам.

"Есть идея медиков из бригад "скорой помощи" дополнительно защитить, для тех случаев, когда происходит какое-то нападение на членов бригады. "Скорую" часто вызывают к людям, находящимся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Мы хотим приравнять насилие по отношению к ним к насилию над сотрудниками правоохранительных органов.

Соответствующие санкции предусматриваются статьей № 318 Уголовного кодекса. У этой статьи две части. Первая – нанесение вреда здоровью, не опасного для жизни. Наказание за такие побои начинается со штрафа и заканчивается пятью годами тюремного срока. А если нападение сопряжено с повреждениями, опасными для жизни, то статья предусматривает до 10 лет лишения свободы", – пояснил он.

Депутат – о наказании за избиение врачей "скорой помощи"

Как пишут "Известия", по данным Ассоциации скорой медицинской помощи, за последние несколько лет в России нападения на врачей "скорой" помощи участились почти в два раза. Так, в 2013 году в Екатеринбурге было зафиксировано 37 нападений, а в 2014 – уже 56.

Добавим, что для московских медиков создадут программу реабилитации и снижения рисков профессионального выгорания (истощения). Для ее создания объединятся психиатрическая клиническая больница № 4 им. Ганнушкина и федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. Сербского.

Психологическая помощь будет оказываться всем столичным медикам, которым она будет необходима.