27 февраля 2016, 10:22

Экономика

На улице Матросская Тишина сгорел склад

Спасатели разбирают завалы на улице Матросская Тишина

Минувшей ночью на улице Матросская Тишина произошел крупный пожар. Там сгорело помещение склада, расположенного неподалеку от знаменитой тюрьмы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве

Пламя охватило одноэтажное складское здание. Частично обрушилась кровля строения. В 8:01 пожарным удалось локализовать возгорание, а спустя примерно полчаса – полностью ликвидировать огонь.

Стоит отметить, что тушение пожара было задачей не из легких. У пожарных ушло более трех часов на борьбу с огнем.

Площадь возгорания составила примерно 500 квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал. В настоящее время выясняются причины произошедшего.

Это не единственный крупный пожар за минувшую ночь в Москве. На юго-западе столицы сгорел бытовой городок. Прибывшим на место событий пожарным достаточно быстро удалось локализовать возгорание.

В 2 часа ночи пламя было полностью ликвидировано. По предварительным данным, никто не пострадал – люди успели выбежать из здания еще до прибытия пожарных. Площадь возгорания составила примерно 200 квадратных метров.

