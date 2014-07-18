Столичные власти выявили незаконный склад на севере Москвы

На севере Москвы выявили склад площадью почти 8 тысяч квадратных метров, за который не выплачивалась арендная плата, сообщает пресс-служба Госинспекции по недвижимости.

Склад находится по адресу: улица Базовская, владение 15. Ее площадь составляет 7958 кв м.

"На участке размещены бытовки и строительные материалы. Территория огорожена, охраняется", - говорится в сообщении.

Ранее участок был предоставлен ЗАО "МФС-6" по договору аренды до 26 июня 2014 года. Однако территория до сих пор не освобождена.

В отношении компании возбуждено административное дело. Организации выдали предписание освободить участок. Инспекторы уже рассказали об этой ситуации в Департамент городского имущества.