Скейтбординг в Москве: скейтпарки города

Фото: ИТАР-ТАСС

В последнее время человек на доске, который показывает "фигуры высшего пилотажа" – обязательный атрибут городских парков. Лавры Тони Хоука не дают покоя скейтерам, в том числе и московским. Казалось бы, кататься можно везде, где есть асфальт и хотя бы минимальное количество препятствий, но, все же, лучше всего это делать в скейтпарках, где установлены рампы и специальные препятствия. M24.ru расскажет начинающим скейтерам, где можно покататься в Москве.

Для того, чтобы покататься – никакие парки не нужны. Любой скейтер будет себя комфортно чувствовать и на заасфальтированной улице. Более того, в последнее время все большую популярность приобретает именно уличное катание, которое называют "стрит", когда в роли препятствий выступают лестница, перила и бордюры.

В современном скейтбординге существует пять стилей катания. Основным различием является как раз место для катания. Помимо упомянутого выше "стрита", существуют также "флетленд" (катание на ровной поверхности без препятствий, с этого начинают новички), "фристайл" (катание с трюками, все они выполняются на плоскости), а также "верт" (трюки на рампе) и "парк" (трюки выполняются в специально построенных скейтпарках).

Для последователей двух последних направлений, кстати сказать, весьма распространенных, необходимы специальные площадки.

2013 год объявлен в Москве годом скейтпарков, заявил глава столичного департамента культуры Сергей Капков. В городе планируют организовать 7 таких мест, оборудованных по последнему слову техники – в "Сокольниках", Северном Тушино, парке "Фили". Новые парки оборудуют искусственным освещением.

Фото: ИТАР-ТАСС

Где катаются сейчас?

В Москве существует довольно большое количество скейтпарков. Некоторые из них представляют собой одинокую рампу, на которой оттачивали свое мастерство бесчисленные поколения скейтеров, другие – огромные крытые площадки, приспособленные для скейтеров, роллеров и любителей трюков на BMX. Перечислим самые известные скейтпарки столицы.

1. Парк на Воробьевых горах

Пожалуй, наиболее популярное место для сбора скейтеров в Москве. Не потому что самое удобное, а большей частью за счет долгожительства. Большинство крытых парков столицы – "Адреналин", Street Hall – существовали весьма недолго. А ВГ – как его называют скейтеры, существует уже довольно давно и закрываться явно не собирается. Кроме того, парк является крытым, поскольку располагается под эстакадой у метро "Воробьевы горы".

2. Скейтпарк в парке Горького

Также очень посещаемое место. Построили его два года назад. Площадь скейтпарка составляет 900 квадратных метров, одновременно могут кататься до 40 человек. Установлено довольно большое количество фигур для исполнения трюков, присутствуют рампы, разгонки, радиусы и другие фигуры.

3. Скейтпарк на Таганке

Весьма популярный скейтпарк. Оборудован минирампой, четырьмя разгонками, трамплином, лестницей и набором приставных радиусов.

Находится в 10 минутах пешком от станции метро "Пролетарская".

4. Скейтпарк на Красной Пресне

Недавно открывшийся скейтпарк в парке культуры и отдыха "Красная Пресня". Оборудован мини-рампой, бэнком, тремя радиусами и другими фигурами для выполнения трюков. В парке установлены шесть трамплинов. Вход бесплатный.

Ближайшая станция метро – "Выставочная".

Фото: ИТАР-ТАСС

5. Учебно-тренировочный центр Москомспорта

Крытая площадка, которая базируется "под крылом" Москомспорта, в его Учебно-тренировочном центре. Работает круглый год. В помещении установлены рампа, эйр бокс и поролоновая яма. Катание платное – от 50 до 70 рублей в час.

6. Мини-парк KickScooter Shop

Открылся недавно на территории одноименного магазина. Для посещения скейтерами доступен вечером и ночью. Находится недалеко от станции метро "Павелецкая".