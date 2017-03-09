Фальшивый Гослинг забрал приз за "Ла-Ла Ленд" в Германии

[html] [/html]

Видео: YouTUBE/HumaneIdeas

Двойник американского актера Райана Гослинга получил приз за фильм "Ла-Ла Ленд" на церемонии вручения премии Golden Camera в Германии, сообщает People. Видео с церемонии опубликовано в YouTUBE.

Розыгрыш организовали немецкие комики Йоахим Винтершейд и Клаас Хойфер-Умлауф. Шутники пообещали продюсерам премии пригласить на мероприятие Гослинга от имени фейкового агентства. Комики заявили, что актер отказывается пройти по красной ковровой дорожке и не станет сидеть в зале, так как "страдает социальной тревожностью". Как ни странно, организаторы премии поверили в это.

Роль Гослинга сыграл отдаленно на него похожий повар из Мюнхена Людвиг Ленер. Выйдя на сцену, повар принял награду, сказал, что посвящает ее Йоахиму Винтершейду и Клаасу Хойфер-Умлауфу и быстро ретировался.

В опубликованном позже видео можно заметить сильное замешательство зрителей, среди которых были актрисы Джейн Фонда, Николь Кидман и актер Коллин Фаррелл. Ведущему церемонии пришлось попросить прощения.

Это уже не первое странное происшествие, связанное с награждением "Ла-Ла Ленда" Дэмиена Шазелла. Главная неловкая ситуация случилась на "Оскаре" – "Ла-Ла Ленд" объявили главным фильмом года по ошибке. Позже – после извинений – объявили реального победителя, фильм Барри Дженкинса "Лунный свет".

Известный актер Уоррен Битти, который вместе с актрисой Фэй Данауэй вскрывал конверт с названием лучшего фильма года, позже потребовал от организаторов разъяснить инцидент.

Академия извинилась за инцидент спустя сутки после скандала. В качестве причины назвали перепутанные за кулисами конверты.

Всю ответственность за произошедшее на 89-й церемонии "Оскара" взяла на себя компания PricewaterhouseCoopers, которой с 1934 года доверена рассылка бюллетеней и подсчет голосов киноакадемиков. Позже компания отстранила от работы двух сотрудников, перепутавших конверты.