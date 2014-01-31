По номеру постановления о штрафе можно узнать, кто его выписал – ГИБДД

Фото: ИТАР-ТАСС

Автолюбитель, оштрафованный с помощью комплексов фотовидеофиксации, по номеру постановления может определить, кто именно зафиксировал нарушение, чтобы опротестовать наказание.

Как сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Москве, если номер начинается с 77ФЮ0000000, то это департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы (ДТиРДТИ); справочный телефон: 8(495) 988-30-59.

77ФЭ0000000 – Московская административная дорожная инспекция (МАДИ); справочный телефон: 8(495)539-22-99.

77ФЯ0000000 – Государственное казенное учреждение "Администратор московского парковочного пространства"; справочный телефон 8(495) 988-30-59.

77ФА0000000, 77ФБ0000000 и 99ФД0000000 – Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД ГУ МВД по Москве; справочный телефон: 8(495)623-51-84.

Стоит отметить, что департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы и ГКУ "АМПП" штрафуют за неправильную парковку, МАДИ - за несоблюдение требований закона в сфере парковки и перевозок пассажиров, а ГИБДД - за остальные правонарушения.