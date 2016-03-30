Зацеперов предлагают наказывать исправительными работами до трех лет

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

В Госдуме предложили привлекать зацеперов к уголовной ответственности. С такой инициативой выступил депутат, глава юридической службы ЦК КПРФ Вадим Соловьев, передает Агентство "Москва".

По его мнению, за зацепинг нужно наказывать исправительными работами до трех лет. Парламентарий отметил, что к уголовной ответственности следует привлекать только в том случае, "если наступили тяжкие последствия для окружающих или транспортного средства".

Также депутат считает, что необходимо повысить штраф за зацепинг до 5 тысяч рублей. Сейчас за это предусмотрен штраф в размере 100 рублей.

Ранее председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко сообщила, что столичные депутаты также намерены подготовить и направить предложения по увеличению штрафных санкций за зацепинг.

Суд просят признать запрещенной информацию о зацеперах в соцсетях

Ранее m24.ru сообщало, что в электричках могут появиться контролеры за зацеперами, они будут работать в последнем вагоне. Инициатором предложения стал председатель Союза пассажиров Кирилл Янков, направивший соответствующее письмо в РЖД, Центральную пригородную пассажирскую компанию (ЦППК) и Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию (МТППК). Предложение Союза пассажиров одобрили в профильном комитете Госдумы.

В прошлом году на Московской железной дороге были ранены 10 зацеперов, пятеро погибли.