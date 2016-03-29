Штрафы за несвоевременный вывоз мусора в Москве превысили 1,5 миллиона рублей

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Штрафы на общую сумму более 1,5 миллиона рублей были выписаны за срыв графика вывоза мусора в I квартале 2016 года. Об этом сообщили в Объединении административно-технических инспекций столицы (ОАТИ), передает Агентство "Москва".

Всего было оформлено 129 административных протоколов в отношении должностных лиц и 38 в отношении юридических.

С 1 декабря прошлого года по 1 марта 2016 года. ОАТИ Москвы выписало более 6 тысяч штрафов на общую сумму около 275 миллионов рублей. Два самых крупных (по 800 тысяч рублей) – за повреждение объектов благоустройства, инженерных коммуникаций и сооружений.