Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 марта 2016, 18:52

Безопасность

Штрафы за несвоевременный вывоз мусора в Москве превысили 1,5 миллиона рублей

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Штрафы на общую сумму более 1,5 миллиона рублей были выписаны за срыв графика вывоза мусора в I квартале 2016 года. Об этом сообщили в Объединении административно-технических инспекций столицы (ОАТИ), передает Агентство "Москва".

Всего было оформлено 129 административных протоколов в отношении должностных лиц и 38 в отношении юридических.

С 1 декабря прошлого года по 1 марта 2016 года. ОАТИ Москвы выписало более 6 тысяч штрафов на общую сумму около 275 миллионов рублей. Два самых крупных (по 800 тысяч рублей) – за повреждение объектов благоустройства, инженерных коммуникаций и сооружений.

Ссылки по теме


штрафы ОАТИ городское хозяйство вывоз мусора

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика