Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Экономика

28 января 2015, 16:37

Почти тысяча магазинов и ресторанов в Москве не отчитались по продажам алкоголя

штрафы магазины лицензии Алексей Немерюк декларации продажи алкоголя

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Почти тысяча магазинов и ресторанов в Москве не отчитались по продажам алкоголя за IV квартале 2014 года, сообщает пресс-служба департамента торговли и услуг Москвы.

По словам главы департамента Алексея Немерюка, в отношении 933 компаний будут возбуждены административные дела, проведены административные расследования и вынесены постановления о штрафах.

"Если же какая-либо организация своевременно не подавала декларации дважды за год, то решением суда лицензия может быть аннулирована", - добавил глава департамента.

Своевременно подали декларации 5685 московских магазинов и ресторанов, продающих алкоголь.

Ссылки по теме

Отметим, что число организаций, не отчитавшихся за продажи спиртного, выросло по сравнению с прошлым кварталом. В октябре прошлого года Алексей Немерюк сообщил, что за подобное нарушение будут оштрафованы 300 компаний. В июле он говорил о том, что лицензии на продажу алкоголя могут лишить 600 магазинов и ресторанов

По итогам I и II кварталов 2014 года у 139 организаций алкогольные лицензии были аннулированы за нарушение сроков и порядка декларирования. Еще 304 организации, имеющие действующие лицензии, привлечены к административной ответственности со штрафом.

За несвоевременную подачу декларации или искажение информации предусмотрен штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 до 100 тысяч рублей для юридических лиц. Кроме того, лицензия на розничную продажу алкогольной продукции аннулируется решением суда в случае повторного в течение одного года несвоевременного представления декларации.

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать