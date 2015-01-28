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Почти тысяча магазинов и ресторанов в Москве не отчитались по продажам алкоголя за IV квартале 2014 года, сообщает пресс-служба департамента торговли и услуг Москвы.

По словам главы департамента Алексея Немерюка, в отношении 933 компаний будут возбуждены административные дела, проведены административные расследования и вынесены постановления о штрафах.

"Если же какая-либо организация своевременно не подавала декларации дважды за год, то решением суда лицензия может быть аннулирована", - добавил глава департамента.

Своевременно подали декларации 5685 московских магазинов и ресторанов, продающих алкоголь.

Отметим, что число организаций, не отчитавшихся за продажи спиртного, выросло по сравнению с прошлым кварталом. В октябре прошлого года Алексей Немерюк сообщил, что за подобное нарушение будут оштрафованы 300 компаний. В июле он говорил о том, что лицензии на продажу алкоголя могут лишить 600 магазинов и ресторанов

По итогам I и II кварталов 2014 года у 139 организаций алкогольные лицензии были аннулированы за нарушение сроков и порядка декларирования. Еще 304 организации, имеющие действующие лицензии, привлечены к административной ответственности со штрафом.

За несвоевременную подачу декларации или искажение информации предусмотрен штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 до 100 тысяч рублей для юридических лиц. Кроме того, лицензия на розничную продажу алкогольной продукции аннулируется решением суда в случае повторного в течение одного года несвоевременного представления декларации.