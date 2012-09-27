Объем штрафов за незаконных мигрантов в Москве превысил 400 млн рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Более 400 миллионов рублей штрафов с работодателей взыскали сотрудники московского управления ФМС за нелегальных мигрантов. Об этом сообщил на пресс-конференции начальник отдела организации иммиграционного контроля УФМС России по Москве Виктор Макаров.

По его словам, только с начала этого года с территории Москвы за пределы России были выдворены 6,5 тысяч гастарбайтеров.

"Наложено административных штрафов на сумму 1 миллиард 169 миллионов рублей, взыскано 414 миллиона рублей, выдворены с территории РФ 6659 человек", - приводит "Интерфакс" слова Макарова. При этом сумма наложенных штрафов возросла на 15% по сравнению с таким же периодом прошлого года, а объем взысканных средств возрос на 30%, отметил начальник отдела столичного УФМС.

Отвечая на вопрос журналистов о том, отмечается ли сезонный отток гастарбайтеров из столицы, представитель ФМС ответил, что ситуация с оттоком и притоком мигрантов находится в состоянии маятника - часть мигрантов регулярно уезжают, но другая часть в то же время приезжает на заработки.

"В данный момент строительство идет, привлекается рабочая сила, оттока нет, не наблюдается", - сказал Макаров. Он также добавил, что не готов озвучить точное число нелегальных мигрантов в столице. Макаров пояснил, что даже примерно назвать цифру сложно из-за того, что ситуация постоянно изменяется, однако отметил, что число незарегистрированных гастарбайтеров не сильно превышает число зарегистрированных.

"На учет всего встало более миллиона иностранных граждан, говорить какую-то цифру - это больше вопрос философии, трудно сказать. Но большая часть легализуется - работодатели боятся проверок. Какая-то небольшая цифра есть, но эта цифра меньше тех, что стоят на учете", - заявил начальник отдела миграционного контроля.