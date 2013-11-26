Собачьи права: какие законы регулируют жизнь домашних животных

На Байкальской улице собаки одного из жильцов держат в страхе соседей

На востоке Москвы хозяйка держит в квартире бойцовских собак и на ночь выпускает их гулять без намордников. Псы уже покусали нескольких жильцов дома, но те ничего не могут сделать, чтобы избавиться от опасного соседства. О том, какие законы регулируют жизнь домашних животных в городе, - читайте в материале M24.ru.

Общегосударственного закона, регламентирующего правила выгула собак на всей территории России, не существует, однако ответственность за противоправные действия своей собаки несет хозяин. Например, если человек серьезно пострадает от собаки, хозяин будет наказан за причинение вреда по неосторожности.

В Москве правила содержания животных определяются главой 5 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях "Административные правонарушения в области обращения с животными".

Согласно этому документу, с собакой без поводка и намордника нельзя посещать магазины, детские площадки, рынки, пляжи, а также находиться в транспорте. При этом намордник во всех перечисленных случаях должен быть на собаке вне зависимости от ее размера.

Выгуливать собак запрещается на территории учреждений здравоохранения, детских садов и школ. Запрещено появляться с собакой без поводка на природных и озелененных территориях. За все эти нарушения грозит штраф до 1 тысячи рублей.



"Формула качества": где и как выгуливать собак в Москве

Кроме того, содержание животных в местах общего пользования коммунальных квартир и многоквартирных домов влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от пятисот до тысячи рублей. Такой же штраф можно получить за загрязнение домашними питомцами мест общего пользования в многоквартирных домах, а также общественных мест.

Таким образом, выгуливать своих четвероногих друзей в Москве можно на специальных площадках. Эти места подразделяются на площадки для выгула собак или для тренировок и дрессировок. Требования для площадок следующие: их размер должен быть не менее 400 квадратных метров, расстояние до окон жилых и общественных зданий не менее 25 метров; расстояние до участков детских садов, школ, больниц и детских площадок не менее 40 метров. Газонное или песочное покрытие таких площадок должно меняться не реже одного раза в год. Кроме того, площадка должна быть огорожена металлической сеткой высотой не менее полутора метров, внутри обязательно должны быть скамья и урна.

Следует помнить, что все домашние животные должны проходить обязательную вакцинацию против бешенства. Уклонение от прививок также, согласно закону, грозит штрафом от 500 до 1 000 рублей.

Существуют и определенные правила провоза животных в столичном общественном транспорте. Кошек или других небольших животных и птиц следует перевозить в клетках или специальных переносных сумках. На собаках, вне зависимости от их породы, должен быть намордник и короткий поводок, они не должны беспокоить пассажиров. За нарушение этих правил хозяева могут быть оштрафованы на сумму от 300 до 500 рублей.

Помимо этого закон обязывает хозяев гуманно обращаться с животными, не выбрасывать их, не оставлять надолго без присмотра, пищи, воды, не избивать, а в случае заболевания животного - вовремя обращаться за ветеринарной помощью. А при нежелании содержать собаку или кошку - передать питомца другому владельцу или в приют.

Григорий Медведев