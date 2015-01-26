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Форма поиска по сайту

26 января 2015, 16:48

Google оштрафовали на 100 тысяч рублей за рекламу абортов

штрафы Google аборты Федеральная антимонопольная служба

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Корпорацию Google оштрафовали на 100 тысяч рублей за рекламу абортов, сообщает пресс-служба антимонопольной службы России.

Вместе с корпорацией штраф 100 тысяч рублей получила компания "Клиника мужского и женского здоровья". Еще одну организацию - "Благодать" также наказали рублем, но о сумме штрафа объявят отдельно.

Напомним, с 1 января 2014 года в России действует полный запрет рекламы медицинских услуг по искусственному прерыванию беременности.

Это не первый случай, когда Google нарушает рекламное законодательство. Ранее M24.ru сообщало, что в поисковой системе Google обнаружена запрещенная интернет-реклама казино.

Осенью 2014 года в ведомство поступила жалоба от гражданина, который обнаружил в "поисковике" рекламу азартных игр. При наборе словосочетаний: "казино играть в автоматы", "покер играть онлайн" в строке поиска Google выдавал ссылки с пометкой "реклама", в которых размещены рекламные объявления азартных игр.

ФАС проверила обращение и признала рекламу незаконной. Тогда корпорация заплатила штраф минимальный штраф – 100 тысяч рублей. Максимальный штраф за подобное правонарушения составляет 500 тысяч.

Корпорация Google объяснила появление рекламы в строке поиске ошибкой в системе фильтрации.

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