Просроченные штрафы хотят списывать с зарплаты

Не уплаченные в срок штрафы будут списывать с зарплаты

Не уплаченные в срок штрафы хотят списывать с зарплаты должников. Это касается тех, кто вовремя не погасил долг в сумме до 10 тысяч рублей, передает телеканал "Москва 24".

Инициативу депутатов Госдумы планируется вынести на общественное обсуждение. Если поправки примут, то взыскивать штрафы начнут по упрощенной схеме, без возбуждения исполнительного производства. Документы сразу направят по месту работы должника или его учебы.

Планируется, что списывать деньги также будут и из пенсии. Если сумма не уплачена в течение трех месяцев, то копия постановления направляется судебному приставу.