Количество штрафов ГИБДД в первом полугодии увеличилось в 4 раза

Фото: ТАСС/Павел Смертин

За первое полугодие количество штрафов ГИБДД увеличилось в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в столичном управлении Федеральной службы судебных приставов (ФСПП).

Госавтоинспекция передала приставам около 1,6 миллиона постановлений о нарушениях, штрафы за которые должники не уплатили вовремя.

Общая сумма, которую судебные приставы взыскали в пользу органов транспортной системы и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, за шесть месяцев составила более 775 млн рублей.

Как изменились правила дорожного движения

Напомним, почти 5 миллионов нарушений правил дорожного движения зафиксировали камеры на столичных дорогах в первой половине 2015 года. Чаще всего столичные автомобилисты превышают скорость на 20–40 километров в час. За это нарушение водителям было направлено 3,6 миллиона протоколов. Кроме того, среди автовладельцев нашлось еще 65 тысяч "рецидивистов", нарушивших скоростной режим дважды за полгода.

На втором месте – выезд на выделенную полосу для общественного транспорта. В первой половине этого года за это водителей штрафовали 641 тысячу раз. Еще 83 тысячи штрафов выписали "обочечникам", которых камеры "поймали" на МКАД. Это нарушение устройства на кольцевой дороге научились распознавать только в апреле 2015 года.

Представители ГИБДД отмечают, что в местах установки камер количество аварий снизилось на 12,3 процента, а количество пострадавших в них людей на 12,8 процента. Сейчас на московских дорогах установлено 846 автоматических комплексов фотовидеофиксации В планах – установка еще 1,2 тысячи устройств.

Также в пресс-службе сообщили, что за прошедшие полгода Госавтоинспекция передала судебным приставам 2,4 миллиона постановлений о нарушениях, штрафы за которые должники не уплатили вовремя.