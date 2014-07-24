Сеть аптек в Ступине оштрафовали за неправильное хранение лекарств

Фото: ИТАР-ТАСС

В подмосковном Ступине сеть аптек оштрафована на 40 тысяч рублей, сообщает в четверг, 24 июля, пресс-служба прокуратуры Московской области.

Во время проверки соблюдения лицензионного законодательства в городских аптечных сетях выявили нарушения в ООО "Альянс Специализированных аптек".

Лекарственные препараты хранились в этой сети с нарушением температурного режима. В связи с этим Ступинский городской прокурор возбудил в отношении компании административное дело.

В настоящее время нарушения закона устранены.