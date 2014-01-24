Депутаты разрешат дружинникам применять силу

Фото: ИТАР-ТАСС

Дружинникам, патрулирующим улицы, разрешат применять силу. Соответствующий законопроект рассматривают в Госдуме.

Как сообщает телеканал "Москва 24", если пакет законопроектов пройдет третье чтение, народные дружинники могут получить право применять физическую силу в отношении злоумышлеников. В настоящее время они могут только вызвать полицейского, чтобы обеспечить силовое воздействие.

За неподчинение добровольным помощникам полиции депутаты предлагают выписывать штраф от 500 до 2,5 тысяч рублей. За такое же нарушение в отношении полицейского, кстати, штраф сейчас - от 500 до тысячи рублей или арест на 15 суток.

В настоящее время в Москве около 20 тысяч дружинников - бывшие сотрудники правоохранительных органов, активные пенсионеры и люди самых разных профессий. Также есть отряд кинологов, собаки у которых натасканы на задержание, поиск оружия и взрывчатки.