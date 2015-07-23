На юго-востоке города нашли нелегальное кафе

Фото: ggi.mos.ru

На юго-востоке столицы Госинспекция по недвижимости обнаружила нелегальное кафе, сообщает пресс-служба ведомства.

Заведение на Волочаевской улице площадью в 60 квадратных метров построили самовольно – никаких разрешительных документов на него не было.

Организацию, поставившую кафе, оштрафовали на 10 тысяч рублей и обязали убрать его. В ходе контрольной проверки инспекторы подтвердили, что летнего кафе на том месте больше нет.

Ранее m24.ru сообщало, что владельца продуктового магазина и кафе в 6-м Рощинском проезде грозит штраф в размере до 210 тысяч рублей за незаконную перепланировку. Там без разрешения возвели антресоль и ведущую на нее лестницу.

Также недавно Госинспекция по недвижимости нашла на северо-востоке города нелегальную гостиницу. Территория, на которой расположен отель, сдавалась в аренду для эксплуатации административных зданий, однако часть земли без уведомления властей "перепрофилировали".