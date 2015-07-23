Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июля 2015, 15:05

Безопасность

На юго-востоке города нашли нелегальное кафе

Фото: ggi.mos.ru

На юго-востоке столицы Госинспекция по недвижимости обнаружила нелегальное кафе, сообщает пресс-служба ведомства.

Заведение на Волочаевской улице площадью в 60 квадратных метров построили самовольно – никаких разрешительных документов на него не было.

Организацию, поставившую кафе, оштрафовали на 10 тысяч рублей и обязали убрать его. В ходе контрольной проверки инспекторы подтвердили, что летнего кафе на том месте больше нет.

Ранее m24.ru сообщало, что владельца продуктового магазина и кафе в 6-м Рощинском проезде грозит штраф в размере до 210 тысяч рублей за незаконную перепланировку. Там без разрешения возвели антресоль и ведущую на нее лестницу.

Также недавно Госинспекция по недвижимости нашла на северо-востоке города нелегальную гостиницу. Территория, на которой расположен отель, сдавалась в аренду для эксплуатации административных зданий, однако часть земли без уведомления властей "перепрофилировали".

штрафы кафе разрешения постройки

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика