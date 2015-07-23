Штрафы за создание финансовых пирамид предлагают увеличить в 20 раз

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Зампред комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Вадим Соловьев хочет увеличить штрафы за организацию финансовых пирамид с 50 тысяч до миллиона рублей, сообщает Агентство "Москва".

"Мошенники получают миллионы рублей, поэтому в моем понимании и штраф (для физических лиц) должен быть миллион рублей, а не 50 тысяч", - рассказал он.

Ранее комиссия российского правительства одобрила законопроект о введении в Уголовный кодекс статьи об организации финансовых пирамид. Штраф по ней для физических лиц составит 50 тысяч рублей, для организаций – миллион.

Соловьев уточнил, что после первого чтения в Госдуме он намерен внести поправки, увеличивающие штрафы. Будет ли кратно увеличены санкции для юрлиц, он не уточнил.





Отметим, что расцвет финансовых пирамид пришелся на начало и середину 90-х годов, когда в России действовали такие "компании", как "Хопер-Инвест" и "Властилина". Самой известной из них была финансовая пирамида "МММ": по различным оценкам, от ее деятельности пострадало от 10 до 15 миллионов человек.

Ее основателем был экс-депутат Госдумы (в 1994 году) Сергей Мавроди. Суть финансовой пирамиды – в постоянном вложении денег граждан под "очень высокие проценты". Первые вкладчики успевают забрать прибыль, а с остальными расплачиваться уже нечем, и пирамида рушится.

Всего их было три – в 1994 году, 2011-м и 2012-м.

Однако Мавроди обещал расплатиться с обманутыми вкладчиками "МММ", и из пятимиллиардной задолженности он отдал 100 рублей. Что касается пострадавших от деятельности МММ-2011, то для выплат им экс-депутат создал МММ-2012, которая тоже рухнула.