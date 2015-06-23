Велодорожки нужно создавать за счет сужения проезжей части - эксперт

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

В Госдуме предложили ввести штрафы для автомобилистов за выезд на велодорожку в размере от тысячи до 1,5 тысячи рублей. С такой инициативой выступил первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту Михаил Брячак.

В эфире радиостанции "Москва FM" он рассказал, что велодорожки необходимо создать за счет сужения проезжей части.

"Во всем мире существует довольно устоявшаяся практика, которая предусматривает инфраструктурные составляющие, обеспечивающие равноправные возможности движения велосипедистов. В стране эта практика сегодня очень быстро растет, ее надо поддерживать. Это будет введено за счет полосы движения транспорта, потому что велосипед является видом транспорта. Что касается защиты прав велосипедиста, они должны быть адекватны. Однако там, где сужена полоса движения для всех видов транспорта, вводить отдельную полосу нецелесообразно", - пояснил он.

Брячак добавил, что знаки, устанавливающие преимущество велосипедистов, в зимнее время могут легко убираться.

В Госдуме предложили штрафовать автомобилистов за выезд на велодорожку

Отметим, ранее депутаты предлагали отгородить велодорожки от проезжей части бордюрами.

Сейчас за автомобиль, оставленный на велосипедной дорожке или полосе предусмотрен штраф в 2,5 тысячи рублей.

Напомним, до 30 июня на Бульварном кольце появятся первая велополоса. Там установят дорожные знаки, информирующие пешеходов и автомобилистов о движении велосипеда. Велополоса пройдет от Никитского до Чистопрудного бульвара, ее длина в одном направлении составит 4,5 километра. Это первая велотрасса в городе, расположенная на проезжей части. Остальные находятся на пешеходных дорожках в столичных парках и тротуарах. Чтобы предотвратить выезд на велодорожку на Бульварном кольце автомобилистов, ее отгородят от основной проезжей части искусственными бордюрами.

Как в этом году будет работать столичный велопрокат

Велодорожки в столице планируют организовать вдоль набережных Москвы-реки. Их протяженность должна составить 246 километров.

Также в городе появится велотрасса "Зеленое кольцо". Она соединит все основные парки столицы с метро, крупными транспортными узлами и набережными.

Трасса будет около 75 километров длиной, она пройдет через 18 станций метро и свяжет между собой жилые районы.