Судебные приставы Москвы и ГИБДД перешли на обмен данными онлайн

Фото: ИТАР-ТАСС

Судебные приставы Москвы перешли на электронный обмен данными с ГИБДД о неоплаченных штрафах. По словам директора Федеральной службы приставов Артура Парфенчикова, это позволит более оперативно обмениваться информацией и выходить на должников, не оплативших штрафы.

На создание новой системы столичные власти ранее выделили 50 миллионов рублей. Проект связан с взысканием штрафов, которые фиксируют видеокамеры. Неоплаченный штраф будет перенаправлен приставам мгновенно. Предполагается, что система будет обрабатывать не менее полутора тысяч запросов в минуту. До этого приставы получали дела должников обычной почтой.

Как сообщает "Интерфакс", в настоящее время добровольно оплачивается более 50 процентов штрафов. С введением системы видеофиксации, число поступающих штрафов увеличилось в сотни раз. Теперь информация о них будет автоматически поступать на сервер приставов. "Мы стремимся к тому, чтобы 90-95 процентов штрафов в ГИБДД оплачивались добровольно", - добавил Парфенчиков.

Он также рассказал, что с 9 мая срок для добровольной оплаты штрафа увеличится с 30 до 60 дней. Если за это время человек не заплатит и не обжалует решение о начислении штрафа, к нему будут самые жесткие меры, добавил он.

Кроме того, глава ФССП России заявил, что в столице могут быть созданы специальные группы судебных приставов по взысканию штрафов ГИБДД. "Мы будем находить наиболее удобные варианты: создавать специализированные отделы по взысканию штрафов ГИБДД, либо ограничимся все-таки усилением специальных групп в каждом подразделении", - приводит его слова РИА Новости.