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23 января 2015, 20:03

У москвички забрали Porsche Cayenne за 160 неоплаченных штрафов

штрафы долги УФССП Porsche Cayenne

Фото: ТАСС/Павел Смертин

Судебные приставы изъяли у москвички внедорожник Porsche Cayenne в счет погашения ее долгов по 160 штрафам за дорожные нарушения на общую сумму в 800 тысяч рублей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя УФССП Тимура Коробицына.

По его словам, должница была надлежащим образом уведомлена, однако не погасила долг.

"В рамках межведомственного рейда сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Porsche Cayenne, за рулем которого находилась должница. В соответствии с действующим законодательством машина была арестована и передана на ответственное хранение взыскателю", - сказал Коробицын.

Он отметил, что если женщина не погасит долги, машина будет продана в счет уплаты штрафов.

Как уточняет Газета.ру, штрафы были выписаны на принадлежащий женщине грузовик "КамАЗ".

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Грузовой автомобиль регулярно въезжал на МКАД в Москве днем, хотя это разрешено только в ночное время. Нарушения фиксировались дорожными камерами.

Напомним, в августе судебные приставы изъяли у москвича три автомобиля Daewoo Nexia в счет 180 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД и пользования парковками. Общая задолженность мужчины составляла более 240 тысяч рублей.

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