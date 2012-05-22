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Законы

22 мая 2012, 14:25

Штраф за нарушения на митингах составит до 300 тысяч рублей

штрафы митинги законы нарушения

Штраф за нарушения на митингах может составить от 30 до 300 тысяч рублей, сообщает сегодня ИТАР-ТАСС.

Один из авторов инициативы, единоросс Александр Сидякин, рассказал, что в проект могут быть внесены поправки, согласно которым санкции для граждан составят именно такую сумму. Столь высоким штраф будет в том случае, если причинен вред здоровью. Причинение вреда имуществу ограничит штраф 250 тысячами рублей, нарушение порядка - до 100 тысяч.

По словам депутата, сразу после принятия документа в первом чтении планируется внести "целую плеяду поправок, направленных на дифференцирование ответственности в этой сфере".

"Западные страны, которые уже имеют значительный опыт урегулирования протеста, пошли на значительное ужесточение. Так, немецкое законодательство предусматривает 500 тысяч рублей, швейцарское законодательство – 4,5 млн рублей. И это не предел", - подчеркнул депутат.

Особое внимание он уделил провокаторам. "Мы понимаем, что рядовой гражданин не будет оштрафован ни на 300 рублей, ни даже на меньшую сумму. Мы должны понимать, что те мерзавцы в масках, которые провоцируют граждан, нападают на полицию, должны нести ответственность по полной. Главная цель – право граждан на безопасное право на протест", - заключил он.

Также законопроект предполагает и новый вид административных наказаний – обязательные работы сроком от 20 до 200 часов, которые обязан будет пройти совершивший административное правонарушение гражданин.

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